Украина отменила санкции против одного из крупнейших российских поставщиков угля

Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российского поставщика угля «Южтранс», которые запрещали внешнеэкономические связи с этой компанией.

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Соответствующий приказ от 29 декабря 2017 года опубликован на сайте министерства.

Санкции с компании были сняты так же 29 декабря. «Южтранс» зарегистрирован в Ростовской области.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития 30 октября 2017 года приняло решения о введении внешнеэкономических санкций в отношении 18 российских компаний, среди которых - «Южтранс». Соответствующие приказы министерства вступили в силу 9 декабря 2017 года. Ранее правоохранительные органы Украины подозревали «Южтранс» в вывозе угля с оккупированных территорий Донбасса.