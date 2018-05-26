Падение украинской экономики продолжается

Обманчивая статистика

В начале этой недели были обнародованы данные по динамике промышленного производства в Украине. Статистика указывает на то, что промпроизводство в мае выросло на 1.3% по отношению к апрелю. Ключевые для страны сектора металлургии и пищевой промышленности выросли в месячном отношении на 7.2% и на 5.7% соответственно. Среди отраслей, показавших рост, – добывающая промышленность (1.7%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (0.2%), производство неметаллической минеральной продукции (10.2%).

На основании данной статистики были сделаны некоторые заявления о том, что дно кризиса уже пройдено и экономика начинает рост.

Подобные заявления в корне неверны и основываются на обманчивой месячной статистике без учета других индикаторов и фундаментальных факторов.

Во-первых, сравнение мая и апреля не до конца корректно вследствие того, что май длиннее на один день и, даже если в промышленности сохранятся те же темпы производства, то реальный выпуск за месяц вырастет на 3.3% лишь за счет большего количества дней. Большинство промышленных объектов работают 7 дней в неделю, поэтому разницу в количестве дней в месяцах следует принимать во внимание.

Поэтому, если вместо показателей роста промпроизводства за месяц рассмотреть среднесуточное изменение выпуска, то цифры окажутся более чем скромными: за средние сутки в мае было выпущено на 2% меньше, чем за средние сутки в апреле. При этом, рост среднесуточных показателей происходил лишь в металлургии (3.9%), пищепроме (2.4%) и производстве неметаллической минеральной продукции (6.9%). Во всех остальных отраслях экономики среднесуточные показатели производства снизились.

Таким образом, поправка на количество дней в месяце дает менее радужную картину состояния украинской экономики.

Во-вторых, сравнение мая с апрелем некорректно вследствие сезонности некоторых индустрий. В первую очередь речь идет, конечно же, о пищепроме и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, но учитывать этот фактор также полезно для рассмотрения и иных секторов. Сезонные колебания можно в некоторой мере учесть, если сравнить падение промпроизводства в годовом отношении в мае с аналогичным показателем в апреле.

Промпроизводство в мае 2009 по отношению к маю 2008 сократилось на 31.8%, ровно на столько же, как и в апреле 2009 по отношению к апрелю 2008. За месяц годовое падение сократилось с 33.1% до 32.9% (т.е. на 0.2 п.п.) в добывающей промышленности. Также сократилось падение в пищевой промышленности (на 0.7 п.п. до 2.1%), производстве неметаллической минеральной продукции (на 3.7 п.п. до 44.3%), металлургии (на 2.1 п.п. до 43.4%). А вот во всех остальных основных секторах показатели годового падения увеличились: в легкой промышленности -- на 2.4 п.п. до 35.1%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработке – на 5.7 п.п. до 21.4%, в химпроме – на 4.5 п.п. до 33.1%, в машиностроении – на 0.4 п.п. до 53.0%, а в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 0.6 п.п. до 20.9%.

Таким образом, даже беглый анализ годовой статистики показывает то, что падение украинской экономики продолжается, хотя, безусловно, и существенно замедлилось по сравнению с концом прошлого – началом этого года, когда падение ускорялось на десятки процентов каждый месяц.

Позитивные изменения в пищевой промышленности, демонстрируемые показателями в месячном отношении, практически полностью являются сезонными колебаниями. Для того чтобы говорить о позитивных тенденциях в металлургии, необходимо наблюдать рост на протяжении нескольких месяцев. К сожалению, некоторый рост в мае более похож на позитивную коррекцию, чем на начало долгосрочной тенденции и может быть следствием пополнения складских запасов.

В-третьих, выводы о дне кризиса в Украинской экономике не учитывают отсутствие фундаментальных факторов, которые будут способствовать росту в секторах.

В 2003-2008 гг. экономика росла, в первую очередь, за счет наращивания внешнеторговых оборотов, в особенности в экспортно-ориентированных секторах пищепрома и сельского хозяйства, металлургии, химпрома и машиностроения. В условиях кризиса наши внешнеторговые партнеры сворачивают инвестиционные проекты, деловая активность уменьшается и, как результат, глобальный спрос на металлы и продукцию химпрома существенно снижается. Снизился также спрос на продукцию украинского машиностроения, где основными покупателями являются страны СНГ, в которых экономический кризис также поставил под вопрос многие инвестиционные проекты.

Единственный сектор, где перспективы Украины выглядят не столь мрачно, – это рынок пищевых продуктов и сельхозпродукции. Спрос на продукты питания по отношению к доходам является неэластичным, т.е. при падении доходов потребители незначительно сокращают спрос на данные продукты, а девальвация гривны сделала украинскую продукцию достаточно привлекательной по цене на внешних рынках. Это особенно заметно, если посмотреть на производство растительного масла: оно выросло на более, чем 90% в годовом отношении и львиная его доля идет на экспорт.

Другим фундаментальным фактором, который должен присутствовать перед тем, как возможно будет ожидать рост экономики – это оздоровление финансовой системы страны и возобновление кредитования реального сектора. Данного фактора также пока не наблюдается.

Поэтому, ни анализ статистики, ни фундаментальных факторов не дает нам основания утверждать, что дно кризиса пройдено и Украинская экономика входит в стадию роста.

Чего же ожидать в ближайшем будущем?

Глобальная экономика лишь начинает показывать первые слабые признаки выздоровления, но экономисты высказывают опасения, что осенью может быть второй виток кризиса. Если предположить наиболее благоприятный, V-образный выход глобальной экономики из кризиса, то даже если международные рынки оживятся ближе к осени 2009 года, то экономика Украины вряд ли почувствует позитивные тенденции ранее конца 2009-начала 2010 года. Президентские выборы выступят дополнительным фактором, который будет препятствовать росту ликвидности в банковском секторе, поскольку западные материнские структуры будут с осторожностью принимать решения о кредитовании своих украинских дочек, а инвесторы будут опасаться заходить на рынок в политически нестабильные времена.

Если же после краткосрочного выздоровления последует новое падение в глобальной экономике, т.е. кризис пойдет по W-подобной схеме, то рост Украинской экономики отсрочится до лучших времен, когда глобальная экономика войдет в стадию роста, что не произойдет ранее 2 квартала 2010 года. Хорошей новостью является, то, что Украинская экономика упала настолько глубоко, а спрос на основные статьи Украинского экспорта в данный момент настолько низок, что даже вход глобальной экономики в новый виток кризиса существенно не снизит спрос на украинскую продукцию, а значит, Украинская экономика может просесть лишь незначительно.

Таким образом, анализ тенденций глобальной экономики указывает на то, что ранее 2010 года оздоровление Украинской экономики является малореальным, а рапорты о начале роста экономики – преждевременными.

Михайло Сальников, инвестиционная группа «Сократ» (для УНИАН)