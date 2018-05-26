Перспективы украинских ВВС – есть только МиГ между прошлым и будущим…

В Государственном НИИ авиации прошла научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития авиационной техники». Первая часть мероприятия касалась исключительно авиатехники, которая находится на вооружении Воздушных Сил Украины. По уже устоявшейся традиции, рассказывая в своих выступлениях о перспективах отечественной военной авиации, представители ВСУ в основном налегали на слова «модернизация» и «ремонт», тогда как «разработка» и «создание» звучали в разы реже, не говоря уже о слове «закупка». Докладчики особенно акцентировали внимание на примерах «бережного» обращения с военными самолетами в США и ЕС. В частности, было отмечено, что американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации знаменитых Б-52, даже после достижения ими 60-летнего возраста. Все это было призвано создать благоприятный фон, на котором размышления о продлении сроков эксплуатации основных боевых самолетов и вертолетов, состоящих на вооружении украинской армии со времен СССР, как минимум, до 2030 года выглядели бы не так удручающе.

Если уж модернизация, то глубокая…

В принципе, руководство ВС озвучивает абсолютно правильные идеи. Действительно, подавляющее большинство стран предусматривает использование парка военных самолетов в течение 40 лет и более, что достигается путем их модернизации и продления срока эксплуатации. Так же верно и то, что при этом особое внимание уделяется тому, что необходимые для модернизации научные технологические и производственные ресурсы должны находиться внутри страны. С учетом наличия собственной авиационной промышленности, Украине вполне по силам выполнить эти условия, было бы системное финансирование, а модернизировать боевые самолеты, пусть и не выпускаемые нашими авиапредприятиями, мы в состоянии.

Основным украинским боевым самолетом является истребитель МиГ-29, принятый на вооружении ВВС СССР в 1982 году. Разработка и производства МиГов осуществлялась на территории Российской Федерации, с минимальным участием украинских предприятий. Учитывая наши непростые взаимоотношения с Россией, Украине так и не удалось договориться с соседкой о модернизации МиГ-29 на приемлемых условиях. В результате, все последние годы регламентные работы по продлению ресурса украинских МиГ-29 проводились силами украинских авиаремонтных предприятий (Львовского, Одесского и Луцкого авиаремонтных заводов). Что касается модернизации МиГов, то у наших авиаремонтников был определенный опыт выполнения таких работ для иностранных заказчиков, которые не могли себе позволить более дорогую модернизацию в России. И к тому моменту, когда вопрос модернизации МиГ-29 остро встал перед Украиной, они уже имели наработки относительно повышения тактико-технических характеристик самолета. Другое дело, что отработанную нашими предприятиями схему модернизации никак не назовешь глубокой. Речь идет лишь о незначительном улучшении боевых качеств самолета, который, по сути, остается все тем же истребителем 4-го поколения, тогда как все развитые страны мира имеют на вооружении значительно более продвинутые истребители поколения 4+ и 4++, такие как российский Су-35, а также испытывают истребители 5-го поколения (американский F-35, российский Т-50).

В общих чертах от МиГ-29 его собратья с “плюсами” отличаются тем, что их бортовая радиолокационная система “видит” дальше, может работать сразу с несколькими целями, а не с одной, как МиГ-29, ну и конечно имеет более эффективное ракетное вооружение. Еще одной крайне важной деталью истребителей поколения 4+ является универсальность – они способны выполнять задачи, свойственные не только истребителям, но и штурмовикам. Как истребители они могут вести воздушный бой с вражескими самолетами, а в качестве штурмовиков наносить удары по наземным целям. Понятно, что такая универсальность позволит значительно оптимизировать состав украинских ВС, сократив до минимума количество типов боевых самолетов. Но, страдая хроническим недофинансированием, наши военные были вынуждены остановиться на так называемом промежуточном варианте модернизации, который позволяет достичь лишь минимальных улучшений ТТХ самолета. При этом украинскими специалистами уже разработано оборудование и системы вооружения для более глубокой модернизации МиГ-29, в частности, ЗАО «Фазотрон-Украина» неоднократно заявляло о готовности модернизировать МиГ-29, как минимум, до уровня поколения 4+. Естественно, что это потребует значительно более серьезных затрат, чем «упрощенная» модернизация. Стоит напомнить, что Украина располагает и очень неплохими возможностями в области создания ракетного вооружения для боевых самолетов. Так, ГАХК «Артем» производятся ракеты Р-27 класса «воздух-воздух», одни из самых популярных ракет, используемых на МиГ-29 и Су-27.

Не МиГом единым

Вторым, по значимости для украинских ВС, является вопрос модернизации штурмовика Су-25, большим парком которого располагает наша армия. Ситуация с модернизацией этого самолета выглядит приблизительно так же, как и с МиГ-29 – можем сделать лучше, но делаем лишь то, на что хватает денег. Су-25 так же будут оставаться на вооружении ВС Украины до 2030 года.

Важной составляющей обеспечения должной боеготовности Воздушных Сил Украины является наличие современных учебно-боевых самолетов. Со времен СССР в Украине осталось около 300 чехословацких самолетов Л-39. На Одесском авиаремонтном заводе отработана достаточно эффективная технология модернизации этих машин. Интересно, что в ходе конференции представитель командования ВС Украины упомянул о возможности в будущем перейти на новые учебно-боевые самолеты китайского производства L-15. Главная причина, по которой военные рассматривают именно китайский вариант, это не относительная дешевизна китайской военной техники, а то, что двигатель для этого самолета был разработан запорожским КБ «Прогресс». Этот факт, по идее, должен упростить и удешевить для Украины эксплуатацию L-15.

Стоит отметить, что в ходе конференции несколько раз прозвучал тезис о том, что Украина не рассматривает возможность разработки и производства собственных боевых самолетов. Трезвый подход военных специалистов к возможностям отечественного авиапрома выгодно отличается от волюнтаризма некоторых политиков, которые еще несколько лет назад говорили о возможности разработки в Украине собственного учебно-боевого самолета. Хорошо уже то, что из бюджета страны никто не попытается выбить миллиарды гривень на заведомо невыполнимый проект.

Как отметил на конференции директор Департамента разработки и закупки вооружения и военной техники Минобороны Владимир Грек, «мы уверенно идем по пути глубокой модернизации боевого вертолета Ми-24. Согласно программе, реализуемой на украинских предприятиях по заказу Минобороны, вертолет будет оснащен новым двигателем производства ЗАО «Мотор Сич», а также новыми ракетами Барьер-В, разработанными КБ «Луч». Новый двигатель, плюс новая ракета, плюс новая авионика дают нам совершенно новую по качеству машину, которая будет отвечать требованиям к современным боевым вертолетам, - отметил В.Грек и добавил: «Кроме того, Минобороны изучает варианты модернизации вертолета Ми-8».

Он также подчеркнул, что «сегодня нам уже нужно думать, как мы будем работать относительно модернизации боевых самолетов Су-27 и Су-24. Тут мы проводим стратегию от простого к более сложному – когда отработаем схему модернизации МиГ-29 и Су-25, наладим кооперацию между предприятиями и серийное производство необходимого для модернизации оборудования, тогда перейдем и к этим самолетам».

С военно-транспортной авиацией все более-менее понятно, имея мощнейшее на территории бывшего СССР Конструкторское бюро им. Антонова, специализирующееся на разработке этого типа самолетов, Украина может быть относительно спокойна за данное направление. Антоновцы и модернизируют, и при наличии денег обновят парк наших летающих «грузовиков». Несколько сложнее ситуация с Ил-76, состоящими на вооружении украинских ВС в качестве грузовых самолетов. Этот российский самолет будет находиться на вооружении нашей армии, как минимум, до 2035 года и сегодня изыскиваются средства для его модернизации.

Конечно, остается больной вопрос – Ан-70. По словам В.Грека, несмотря на кризис, работы по этому проекту недавно возобновились. «После длительного простоя проведен значительный объем работ по обновлению всех компонентов самолета, что позволяет нам снова перейти к практическим испытаниям Ан-70. Продолжается сотрудничество с Россией по этому проекту, хотя мы уже и не очень заинтересованы в возвращении к нему Минобороны России, но понимаем, что этот самолет на 70% состоит из российских комплектующих. Поэтому мы можем говорить только о совместной работе с Россией», - отметил представитель Минобороны. Он также подчеркнул, что ЕС по прежнему не хочет возвращаться к рассмотрению Ан-70 в качестве грузового самолета для вооруженных сил европейских стран.

Неудивительно, что в отечественном авиапроме есть и системные проблемы. Так, по словам В.Грека, отсутствие стабильных госзаказов привело к тому, что сегодня стоит вопрос о способности таких предприятий, как Киевский авиазавод «Авиант» выполнять работы по модернизации и строительству самолетов. «На «Авианте» осталось всего 350 рабочих при необходимых 3,5 тысячи. Сегодня просто некому работать, хоть давай деньги, хоть не давай. Нужно возвращать людей на производство, а для этого их нужно обеспечить постоянными заказами», - отметил В.Грек. Он высказал надежду, что воссозданию производства на «Авианте» будет способствовать авиастроительная корпорация «Антов».

В этом году денег хватит на модернизацию только 2-х МиГов

А теперь о финансах… Как сдержанно отметил В.Грек, в 2009 году с финансированием закупки авиационной техники для украинской армии есть проблемы. «К сожалению, Минобороны не имеет достаточно средств для финансирования закупок авиатехники, а также для ее ремонта и модернизации. Те средства, которые предусмотрены в этом году, позволят нам завершить государственные испытания самолетов МиГ-29, Су-25 и самолета Л-39 в первом варианте модернизации, осуществленной силами украинских авиаремонтных заводов. Сейчас идет подготовка к заключению государственных контрактов на закупку первых модернизированных самолетов этих типов. В 2009 году Минобороны намерено закупить 2 модернизированных самолета МиГ-29, 2 – Су-25 и 2 Л-39. Таким образом, будет начата серийная модернизация этих самолетов на украинских авиаремонтных предприятиях, что позволит обеспечить последовательное перевооружение Воздушных сил Украины модернизированными самолетами», - пояснил ситуацию В.Грек.

По его словам, на завершение научно-исследовательских и опытных работ по модернизации самолетов в бюджете на текущий год предусмотрено 39 млн. грн. и на приобретение 6 модернизированных самолетов 125 млн. грн. В целом, по словам В.Грека, на закупку вооружений и военной техники в стабилизационном фонде бюджета на этот год предусмотрено 928 млн. грн. «Часть этих средств планируется направить на завершение государственных испытаний самолета Ан-70, часть - на реализацию КБ “Южное” проекта по созданию оперативно-тактического ракетного комплекса “Сапсан”. Также из стабфонда должно быть профинансировано завершение в сентябре этого года проектирования корабля класса корвет. До конца года планируется определить среди украинских судостроительных заводов исполнителя заказа на строительство 4-х кораблей класса корвет, которое должно быть завершено к 2017 году», - уточнил он.

При этом В.Грек отметил, что в отношении средств, которые должны поступить Минобороны из стабфонда, наблюдается серьезное недофинансирование. «На сегодняшний день мы уже недополучили порядка 80 млн. грн. для того, чтобы организовать работу по всем перечисленным направлениям. К сожалению, не финансируются работы по корвету, нет денег на госиспытания самолета Ан-70, началось финансирование по модернизации танков «Булат» - первые деньги уже пошли на завод им. Малышева, предприятием Минобороны «Авиакон» выполняется работа по модернизации боевого вертолета Ми-24», - отметил представитель Минобороны.

По его мнению, если деньги, которые предусмотрены в бюджете Украины на 2009 год в общем, стабилизационном и специальном фондах, будут выделены Минбороны, то их вполне достаточно для выполнения всех запланированных мероприятий по модернизации, разработке и закупке вооружений и военной техники. «Однако, принимая во внимание то, что распределение средств между этими фондам неравномерно – по наиболее стабильному общему фонду мы имеем наименьшую сумму. По специальному фонду мы имеем более миллиарда гривень, но так как его наполнение предусмотрено путем продажи земель Минобороны, а сегодня на ее реализацию наложен запрет, мы ожидаем, что из спецфонда Минобороны вообще денег не получит. В связи с чем было проведено совещание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого 6 июня вышел указ Президента Украины, которым перед Кабмином поставлена задача заменить средства, предусмотренные для Минобороны в спецфонде, на финансирование из общего фонда», - подытожил В.Грек.

Размышления дилетанта

Хотя ожидать заметного улучшения ситуации с финансированием ВСУ в 2010 году вряд ли приходится, это отнюдь не снимает вопроса относительно перевооружения нашей армии в долгосрочной перспективе. Естественно, что в условиях жесткого дефицита финансов, эксперты рекомендуют определиться с приоритетами в сфере вооружений и военной техники. И вот тут у нас полная неразбериха – то Украина заявляет о создании Сил не ядерного стратегического сдерживания и разрабатывает под это новый ракетный комплекс, то отказывается от этой идеи в пользу усиления Воздушных сил. А что говорить о переходе на контрактную армию, который нам год из года обещают политики. Все это вносит сумбур в военное планирование, приводит к распылению и без того скудных средств. Возвращаясь к авиационной теме, стоит отметить, что так или иначе Украине придется переходить на новые истребители, так как никакая, даже самая глубокая модернизация, не позволит сохранить МиГ-29 в строю после 2030 года. Ведь уже сегодня самым молодым из этих самолетов, состоящих на вооружении ВС Украины, 17-18 лет. Истребитель не транспортный самолет и не бомбардировщик, как Б-52, он испытывает в полете значительно более высокие нагрузки и после 40 ему однозначно пора на пенсию. Принимая во внимание единодушное мнение экспертов, того же Владимира Грека, о том, что европейские авиакорпорации, не говоря уже об американских, и в мыслях не имеют сотрудничать с Украиной в создании новых боевых самолетов для нас остается один вариант – покупать самолеты. Исходя из того, что европейские и американские истребители стоят сегодня в два и более раз больше, чем российские МиГи и Су, для Украины особых вариантов не остается – если покупать, то, скорее всего, у россиян. Единственная альтернатива, которая точно появится к тому времени, - Китай. Но все же основой боевой мощи Воздушных Сил Украины и через 30 лет, вероятнее всего, будут российские самолеты. Так что нам нужно постараться максимально сохранить те остатки кооперации с российским авиапром по боевым самолетом, которые еще есть. В первую очередь, ракетное оружие, которое в Украине всегда умели делать. Пусть самолет импортный, но хотя бы вооружение будет отечественным…

Петр Черных (УНИАН)