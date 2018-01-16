Правоохранители вновь обыскивают центральный офис "Укргазвыдобування"

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины в очередной раз проводят обыски в центральном офисе (в Киеве) крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила пресс-секретарь компании Лариса Полищук.

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"Постоянство - признак класса. Завершились очередные праздники и у нас в "Укргазвыдобування". Вновь представители ГПУ и СБУ", - написала она.

По словам Полищук, причина обысков пока неизвестна.

"Пока не знаем, по какому именно делу они пришли, ожидаем информацию", - добавила пресс-секретарь компании.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Генпрокуратура неоднократно проводила обыски в офисах "Укргазвыдобування", тогда правоохранительные органы интересовались закупками компании в 2014-2016 годах.

В прошлом году ГПУ и СБУ также проводили обыски в офисе госкомпании и изымали документы, которые касались закупки услуг по гидроразрыву пласта и ремонту скважин.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины". По итогам 2017 года компания увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,3 миллиарда кубометров и сегодня выполняет государственную программу по наращиванию ежегодной добычи до 20 миллиардов кубометров к 2020 году (Стратегию "20/20").