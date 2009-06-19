В Украине стартовали продажи обновленной Chevrolet NIVA

Официальный дистрибьютор автомобилей Chevrolet в Украине, компания «УкрАвтоЗАЗ-сервис», которая входит в структуру корпорации «УкрАВТО», начала продажи обновленного внедорожника Chevrolet NIVA.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «УкрАвтоЗАЗ-сервис» Олег КРИВОВЯЗ сегодня в Киеве в ходе презентации автомобиля журналистам и дилерам.

По его информации, после появления автомобиля Chevrolet NIVA прошло уже более 7 лет и за это время в Украине продано свыше 15 тыс. компактных внедорожников.

Обновлением дизайна экстерьера и интерьера Chevrolet NIVA занималась известная итальянская компании Gruppo Bertone. Ей удалось сохранить черты принадлежности автомобиля к семейству Chevrolet и его внедорожные характеристики, а также улучшить функциональность элементов интерьера и экстерьера.

Отныне Chevrolet NIVA имеет новую, более практичную конструкцию переднего и заднего бамперов: впереди накладка, защищающая бампер от повреждений, задний бампер имеет нагружающую площадку. Также задний бампер получил воздухозаборники, которые улучшают вентиляцию и распределение воздуха в салоне.

Передние фары получили усовершенствованную конструкцию с изменениями в характеристиках светотехники, которые позволяют лучше освещать правую обочину, существенно влияющую на безопасность пешеходов.

Благодаря более широким боковым молдингам и накладкам арок колес внедорожник визуально «набрал вес» и стал более солидным и фундаментальным.

В интерьере салона обновления коснулись таких важных элементов, как руль, который теперь унифицирован с продукцией GM и позволяет в дальнейшем укомплектовать подушкой безопасности (подушки безопасности планируется устанавливать с 2010 года).

Справка УНИАН. ООО «УкрАвтоЗАЗ-сервис» (входит в состав предприятий корпорации «УкрАВТО») является официальным дистрибьютором Chevrolet в Украине с 2003 года. За это время в Украине продано свыше 178 тыс. автомобилей легендарного бренда Chevrolet. Дилерская сеть Chevrolet в Украине включает 59 дилерских предприятия (169 точек продаж) по всей стране.