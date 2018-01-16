В ГПУ рассказали о причинах обысков в "Укргазвыдобування"

В Генеральной прокуратуре Украины рассказали, что обыски в "Укргазвыдобування" проходили в рамках открытого еще в мае прошлого года уголовного производства по ч.5 ст. 191, то есть присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко. Он отметил, что расследование касается "факта закупки ПАО "Укргазвыдобування" в октябре 2016 года запасных частей к насосам в ООО "Украина-2000" на общую сумму свыше 51 миллиона гривен, что превышает их рыночную стоимость в 3-20 раз".

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Он отметил, что в ходе досудебного расследования уже установлено, что служебные лица "Укргазвыдобування" закупали товарно-материальные ценности по завышенным ценам с целью завладения денежными средствами. В данное время досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центральном офисе крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування" прошли обыски.