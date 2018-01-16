"Киевхлеб" проиграл Roshen дело о плагиате упаковки тортов

15:53, 16 января 2018
Промышленность
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Согласно материалам дела, «Киевхлеб» использовал упаковку торта «Сказочный ключик», похожую на оформление упаковки торта "Золотой ключик» производства Roshen. 

Суд запретил

Хозяйственный суд Киева запретил ПАО «Киевхлеб» производить торты в упаковке, которая полностью или частично копирует упаковку торта "Золотой ключик" (знак для товаров и услуг по свидетельству Украины № 228350) корпорации Roshen.

Как сообщает «Ліга.Бизнес», об этом говорится в решении суда от 26 декабря 2017 года. 

Отмечается, что согласно материалам дела, «Киевхлеб» использовал упаковку торта «Сказочный ключик», похожую на оформление упаковки торта "Золотой ключик» производства Roshen, что могло привести к смешиванию деятельности двух компаний.

Помимо этого, суд  запретил "Киевхлебу" подавать в Министерство экономического развития и торговли Украины для официальной публикации заявления о предоставлении любому лицу разрешения на использование знака для товаров и услуг по свидетельству Украины № 228350 и отказываться от свидетельства.

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Напомним, 6 декабря АМКУ по инициативе корпорации Roshen оштрафовал на 219 тысяч гривень компанию "Киевхлеб" за использование в своей деятельности оформления упаковки торта, похожего на оформление кондитерского изделия корпорации.

Антимонопольный комитет отметил, что "Рошен" ранее начал использовать это оформление в хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen является одним из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат "Бершадьмолоко", который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild. Остальные акции Roshen принадлежат генеральному директору корпорации Вячеславу Москалевському (13%) и четырем менеджерам корпорации (по 0,5%).

Компанию "Киевхлеб" создали на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав компании входит пять производственных цехов в столице, а также пять хлебозаводов в Киевской области - в городах Бровары, Макаров, Сквира, Белая Церковь и Фастов. Предприятия компании выпускают до 500 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий в сутки. 

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Теги: #Рошен#Киевхлеб#Золотой ключик