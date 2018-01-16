Украинский бизнес стал менее оптимистичным

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в четвертом квартале 2017 года снизился до 115,2% со 117,4% в предыдущем квартале, после роста показателя шесть кварталов подряд.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на результаты опроса регулятором руководителей предприятий, при этом бизнес Украины продолжает ожидать высокого уровня деловой активности.

Наиболее оптимистично настроены представители компаний перерабатывающей промышленности, торговли, компаний сегмента электроэнергии и водоснабжения, а также сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Положительные сдвиги опрошенные отмечают и на уровне собственных предприятий. Как и в пяти предыдущих опросах, бизнес положительно оценивает финансово-экономическое состояние своих предприятий. "Удовлетворительным" или "хорошим" свое финансово-экономическое положение считает 88% опрошенных. При этом в следующие 12 месяцев 76% респондентов ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий.

По данным НБУ, впервые с начала проведения опросов предприятия отметили свою неспособность удовлетворить неожиданное увеличение спроса за счет собственных производственных мощностей. В частности, наиболее ощутимый дефицит свободных мощностей у предприятий сельского хозяйства и торговли.

Потребность предприятий в заемных средствах остается значительной, наибольшая - у предприятий добывающей промышленности (баланс ответов - 69%). Респонденты, которые планируют брать банковские кредиты, предпочитают их брать в национальной валюте. Сдерживающим фактором для привлечения новых кредитов остаются высокие ставки.

Как сообщал УНИАН, Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в третьем квартале 2017 года повысился до 117,4% со 114,3% в предыдущем квартале, при этом позитивная тенденция наблюдалась шестой квартал подряд - со второго квартала 2016 года.