"Укроборонпром" показал испытания зенитно-ракетного комплекса "Печора" (видео)

В Украине провели успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-125М "Печора". Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Во время испытаний были осуществлены стрельбы по воздушным целям новыми ракетами 5В27Д-М2, на которые установлена полуактивная радиолокационная головка самонаведения. Это обеспечивает обнаружение и захват воздушной цели типа истребитель на дальности не менее 20 км. Кроме того, это значительно увеличивает точность наведения и обеспечивает поражение даже высокоманевренных целей.

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"А благодаря тому, что на начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, существенно увеличивается дальняя граница зоны поражения ЗРК С-125М. Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет более 40 км, максимальная высота зоны поражения – 25 км", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" объяснили, что это позволяет обеспечить надежную защиту наземных объектов и инфраструктуры от воздушного нападения.

Как сообщал УНИАН, в Украине провели испытания двигателя ракеты оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Вместе с тем, появились и первые фото уже готового ракетного комплекса.