В Госгеонедр назвали стоимость полезных ископаемых Украины

Украина располагает достаточными запасами различных полезных ископаемых, потенциал которых оценивается в диапазоне 3-8 триллионов долларов. Об этом во время пресс-конференции заявил первый заместитель главы Государственной службы геологии и недр Николай Фощий.

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"Наша страна достаточно обеспечена минеральными ресурсами... По разным оценкам, потенциал полезных ископаемых оценивается от трех до восьми триллионов долларов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году была принята Программа развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года. Согласно этому документу, на территории нашей страны открыто почти 20 тысяч месторождений более ста видов полезных ископаемых, из которых более 8 тысяч месторождений и 1 тысяча объектов учета по 98 видам минерального сырья имеют промышленное значение и учитываются в государственном балансе запасов полезных ископаемых. Более 3 тысяч месторождений в настоящее время разрабатываются.