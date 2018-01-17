Финансирование гособоронзаказа в этом году увеличено почти на 40% - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что финансирование государственного оборонного заказа увеличено на 37% по сравнению с прошлым годом - до более чем 21 миллиарда гривень. Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Порошенко заявил сегодня во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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"Я думаю, что это очень убедительно свидетельствует о том расстоянии, которое наше государство прошло со времен 2014-2015 годов. В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривень", - сказал он и отметил, что по сравнению с 2017 годом это финансирование возросло на 37%.

"Это и есть характеристика тех приоритетов, которые я, как президент и верховный главнокомандующий, парламент, правительство сегодня демонстрируем для увеличения обороноспособности нашего государства", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что от ремонта техники, которая досталась в наследство в небоеспособном виде, Украина понемногу переходит к разработке разных видов вооружений.