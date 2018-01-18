Авиакомпания Emirates Airlines заказала самолетов у Airbus сразу на $16 миллиардов

Авиакомпания Emirates Airlines разместила заказ на 36 самолетов Airbus A380, сообщает Прайм со ссылкой на заявление компании.

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Заказ на общую сумму 16 миллиардов долларов, включает подтвержденный заказ на 20 самолетов A380 и опцион еще на 16 авиалайнеров той же модели. Ожидается, что поставка самолетов начнется в 2020 году.

С этой новой сделкой флот A380 авиакомпании Emirates Airlines вырастет до 178 самолетов общей стоимостью свыше 60 миллиардов долларов. В настоящее время у авиакомпании уже есть 101 самолет A380, и пока еще не исполненный заказ на 41 авиалайнер такой же модели.

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что авиастроительный концерн Airbus разрабатывает план поэтапного прекращения производства пассажирского самолета A380 на случай, если не получит большой заказ на них от авиакомпании Emirates. В ноябре Airbus и Emirates приостановили переговоры по новому заказу на 36 самолетов A380 на сумму 16 миллиардов долларов, однако в декабре они возобновились.

Авиакомпания Emirates летает в 157 направлениях в 84 страны мира. Компания базируется в Дубае и является одной из крупнейших в мире по объему международных авиаперевозок.

Airbus Group является одним из лидеров в аэрокосмической отрасли, обороне и смежных секторах, объединяет три ключевых подразделения - Airbus, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Концерн был основан в 2000 году путем слияния немецкой компании Daimler-Benz Aerospace AG, французской Aerospatiale-Matra и испанской CASA и до января 2014 года назывался EADS. Штаб-квартира находится в Тулузе.