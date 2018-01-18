Метпредприятия Украины за год увеличили потребление газа до 1,8 миллиарда кубов
Потребление электроэнергии в 2017 году составило 11,5 млрд кВт/ч – на 11% меньше, чем в 2016 году.
Металлургические предприятия Украины в 2017 году увеличили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом – до 1,8 миллиарда кубометров. Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов "Укрметаллургпром".
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В декабре 2017 года металлурги увеличили потребление газа на 15% относительно ноября – до 190 миллионов кубометров.
По данным "Укрметаллургпрома", потребление электроэнергии в 2017 году составило 11,5 миллиарда кВт/ч – на 11% меньше, чем в 2016 году.
Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия Украины в 2016 году сократили потребление природного газа на 14% по сравнению с 2015 годом – до 1,74 миллиарда кубометров, потребление электроэнергии увеличилось на 4% – до 12,9 миллиарда кВт/ч.