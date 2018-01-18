"Нафтогаз" с 1 февраля понижает цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 февраля 2018 года снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 5,9% по сравнению с январем – до 9195,6 гривни с 9772,8 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

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Сообщается, что максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 февраля будут снижены на 5,5% – до 10141,2 гривни с 10732,8 гривни за тысячу кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В январе 2018 года "Нафтогаз" повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 8,4% по сравнению с декабрем 2017 года – до 9772,8 за тысячу кубометров и максимальные цены на 8,2% - до 10732,8 за тысячу кубометров.