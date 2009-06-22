Спад промпроизводства в Украине в 2009 г. ожидается на уровне 18%

По итогам текущего года спад промышленного производства в Украине ожидается на уровне 18%.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Ильдар ГАЗИЗУЛЛИН.

Он отметил, что МЦПИ не пересматривал свой прогноз, так как считает, что на протяжении всего 2009 года каких-либо значительных позитивных изменений в части спроса на продукцию украинской промышленности ожидать не стоит, ровно как и усиления падения.

«Наш прогноз мы не меняли. Последний прогноз – это минус 18% по итогам года, то есть в принципе ожидаем, что ситуация фундаментально не изменится. Мы не ожидаем ни роста цен, ни резкого роста спроса в этом году, лишь, возможно, к концу года будет незначительный рост цен на металл», – сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН.

«На самом деле ситуация начала ухудшаться летом прошлого года, относительно металла в том числе. То есть отличие нашего прогноза от текущей ситуации в основном объясняется вот этим эффектом статистической базы. Мы видим, что этот год будет достаточно ровным в плане спроса», – отметил эксперт.

Отвечая на вопрос относительно того, достиг ли реальный сектор «дна», И.ГАЗИЗУЛЛИН отметил, что, если говорить об объемах производства, то в основных отраслях ожидать еще большего падения действительно не стоит. Исключением является машиностроение.

«Если под «дном» подразумевать объемы производства, то ситуация, которая сейчас наблюдается – уровень мощностей 50%, и я не думаю, что будет меньше. Мы не ожидаем ухудшения ситуации в главных отраслях, – сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН. – В машиностроении возможно некоторое ухудшение ситуации в этом году, в следующем году она (ситуация – УНИАН) будет такая же плохая. По другим отраслям вряд ли стоит ждать еще большего ухудшения ситуации».

По словам эксперта, динамику промпроизводства в Украине может улучшить только усиление внешнего спроса. При этом в ближайшей перспективе значительный рост спроса маловероятен.

«Мы считаем, что сначала улучшится внешний спрос, за ним потянется внутренний. Мы ожидаем, что в следующем году цены на металл начнут расти и в меньшей степени будет расти спрос. Спрос будет оставаться слабым ближайшие два года», – сказал И.ГАЗИЗУЛЛИН.

В то же время, по его словам, уже в следующем году можно будет наблюдать определенное улучшение экономической ситуации в Украине. «Ситуация начнет улучшаться в следующем году, мы ожидаем 3-4% роста ВВП, и промышленность тоже начнет расти», – прогнозирует И.ГАЗИЗУЛЛИН.

Что касается оценки ВВП, то, по его словам, сегодня трудно говорить о точных цифрах, при этом оценки экспертов находятся в диапазоне минус 20-25%.

«Оценки грубые, мы поставили оценку в минус 20%, у других организаций есть свои оценки. В целом диапазон 20-25% падения. Наверно, не менее 20% было падение, но не более 25-27%, – отметил И.ГАЗИЗУЛЛИН. – По году мы ожидаем минус 13,5%».

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в мае 2009 года по сравнению с маем 2008 года составил 31,8%. В январе-мае 2009 года против аналогичного периода 2008 года спад составил 31,9%, в мае 2009 года против апреля 2009 года зафиксирован рост на уровне 1,3%.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к году предыдущему до этого в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 году – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.