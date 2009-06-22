Ющенко в условиях кризиса поможет предпринимателям

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "О стимулировании развития предпринимательской деятельности в условиях мирового финансового кризиса". Текст Указа от 22 июня 2009 года размещен на официальном сайте главы государства.

Президент "с целью стимулирования развития предпринимательства в Украине как важного фактора социальной и экономической стабильности государства в условиях финансово-экономического кризиса, для обеспечения реализации конституционного права граждан на предпринимательскую деятельность" поручил Кабинету Министров Украины:

принять меры относительно совершенствования системы налогообложения, в частности: упрощение процедуры администрирования и уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

обеспечение гармонизации налогового и бухгалтерского учета; введение единого социального взноса; ускорить разработку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта об административных услугах, в котором, в частности, предусмотреть классификацию административных услуг, единый порядок расчета размера платы за предоставление административных услуг, запрещение передачи полномочий относительно предоставления административных услуг субъектам ведения хозяйства.

Правительство также должно принять меры относительно поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий, в частности: усовершенствовать систему финансово-кредитной поддержки малых и средних предприятий, в том числе путем создания разветвленной сети региональных фондов поддержки предпринимательства и кредитно-гарантийных учреждений; проработать вопрос относительно внедрения механизма частичной компенсации малым и средним предприятиям расходов, связанных с выставочной деятельностью; создать централизованную систему предоставления малым и средним предприятиям информационной и консультативной поддержки по вопросам экспортной деятельности.

Также Кабмину поручено принять меры для приведения системы технической регуляции в соответствие со стандартами Всемирной торговой организации и Европейского Союза, в частности:

подготовить в месячный срок и утвердить план выполнения обязательств, которые содержатся в разделах «Технические барьеры в торговле» и «Санитарные и фитосанитарные меры и другие регламенты» Протокола о вступлении Украины в Всемирную торговую организацию, ратифицированного Законом Украины от 10 апреля 2008 года №250-VI, и обеспечить выполнение указанного плана;

подготовить и утвердить в трехмесячный срок план реформирования государственной системы контроля пищевых продуктов с целью ее гармонизации со стандартами Всемирной торговой организации и Европейского Союза по вопросам безопасности пищевых продуктов;

обеспечить создание до 1 сентября 2009 года сети испытательных лабораторий пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы, и Национального центра по вопросам осуществления научно-методологической координации деятельности испытательных лабораторий пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы;

принять меры относительно подписания соглашения между Национальным агентством по аккредитации Украины и Европейской ассоциацией по аккредитации (ЕА) о взаимном признании.

Согласно указу, Кабинет Министров Украины, Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации должны принять в трехмесячный срок меры относительно внедрения систем электронного документооборота и автоматизированного обмена данными между администраторами и местными разрешительными органами; проанализировать результативность работы разрешительных центров, в частности по критерию количества выданных документов разрешительного характера в разрешительном центре и вне его границ, и принять меры относительно повышения эффективности работы таких центров; обнародовать через сеть Интернет информацию о результативности работы разрешительных центров на соответствующих территориях и мерах, предпринимаемых для повышения эффективности работы таких центров.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям глава государства поручил создать рабочие группы, привлекая в их состав представителей ассоциаций предпринимателей, для проведения анализа и открытого обсуждения состояния выполнения Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства в Украине и региональных программ развития малого предпринимательства, а также для подготовки предложений относительно развития малого предпринимательства;

подготовить с учетом предложений рабочих групп и внести до 30 июля 2009 года в мероприятия по выполнению в 2009 году региональных программ поддержки малого предпринимательства изменения, направленные на преодоление негативных последствий финансово-экономического кризиса, а также подать в установленном порядке предложения к проекту плана мероприятий по выполнению в 2010 году Национальной программы содействия развитию малого предпринимательства в Украине;

подготовить и внести в установленном порядке предложения относительно совершенствования нормативно-правовой регуляции вопросов развития предпринимательства в Украине.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.