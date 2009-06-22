Украина сократила производство аммиака

Предприятия химической промышленности Украины в январе-мае 2009 года сократили производство аммиака на 43,8% – до 1,291 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В мае производство аммиака сократилось на 41,4% до 266 тыс. тонн, по сравнению с маем 2008 года.

Справка УНИАН. В 2008 году выпуск аммиака в Украине, по данным Госкомстата, сократился на 4,8% - до 4,89 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом.

Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (Днепродзержинск).