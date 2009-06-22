Производство химпродукции в Украине сократилось

В январе-мае 2009 года объем производства химической продукции в Украине сократился на 35,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, химпроизводство в мае сократилось на 33,1%, по сравнению с маем 2008 года. В мае к апрелю т.г. был зафиксирован спад производства химической продукции на 6,5%.

В январе-мае т.г. предприятия химической промышленности Украины сократили производство азотных удобрений на 22,1% - до 979 тыс. тонн (в мае - до 197 тыс. тонн, падение – 19,1% к маю 2008 года), аммиака - на 43,8% - до 1,291 млн. тонн (в мае – до 266 тыс. тонн, падение – 41,4%), серной кислоты - на 56,3% - до 298 тыс. тонн (в мае - до 55,5 тыс. тонн, падение – 58,4%), пластмасс - на 49,1% - до 113 тыс. тонн (в мае - до 23,2 тыс. тонн, падение – 48,9%), химических волокон - на 69,6% - до 5,2 тыс. тонн (в мае – 1,2 тыс. тонн, снижение – 65,6%) , автомобильных шин на 52,9% - до 1,467 млн. штук (в мае сократили на 37% - до 386 тыс. штук).

В то же время, в январе-феврале предприятия химпрома увеличили производство пестицидов на 37,8% - до 3,419 тыс. тонн (в мае - до 570 тонн, рост – 11,5%).

Как сообщал УНИАН, в 2008 году темпы роста химического производства в Украине составили 6,2%, по сравнению с 2007 годом.