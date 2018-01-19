"Укрнафта" за год сократила добычу нефти почти на 10%

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в 2017 году по сравнению с результатами 2016 года сократила добычу нефти на 9,2% - до 1,379 миллиона тонн, также в компании на 14,8% снизилась добыча природного газа - до 1,108 миллиарда кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, производство сжиженного газа за отчетный период сократилось на 13,4% - до 116 тысяч тонн.

"Основной причиной сокращения "Укрнафтой" объемов добычи углеводородов стало блокирование процесса продления спецразрешений компании со стороны государства. Если бы спецразрешения были продлены вовремя, уровень добычи нефти, конденсата и газа остался бы стабильным на протяжении года», - заявили в компании, добавив, что в связи с вынужденной остановкой производства на шести месторождениях "Укрнафта" потеряла более 92 тысяч тонн нефти и конденсата, а также 76 миллионов кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году закончился срок действия 9 лицензий "Укрнафты". Попытки компании продлить лицензии были заблокированы Государственной службой геологии и недр. Вследствие этого, с апреля по июнь 2017 года "Укрнафта" была вынуждена остановить добычу на шести месторождениях.

Позже компания выиграла ряд судебных исков, успешно обжаловав бездеятельность Госгеонедр, и в конце октября и ноября 2017 года "Укрнафта" смогла возобновить добычу на остановленных месторождениях.

Также "Укрнафта" подала в Госгеонедр заявки на продление 27 спецразрешений, срок действия которых заканчивается на протяжении 2018 года и на которые припадает 24% годовой добычи нефти и конденсата и 18% годовой добычи газа в компании.