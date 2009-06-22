«АрселорМиттал Кривой Рог» не будет сокращать рабочую неделю

Администрация ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отменила решение о переводе работников дневной смены на трехдневную рабочую неделю с 1 августа 2009 года.

Об этом УНИАН стало известно из официального сообщения предприятия.

«Такое решение принято администрацией в связи с предварительно достигнутыми договоренностями с профсоюзным комитетом ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» о возможности принятия в срок, до 1 июля 2009 г., других вариантов, направленных на частичное сокращение затрат на производство, а также, принимая во внимание предложения работников предприятия по уменьшению социальных и административно-хозяйственных расходов», - подчеркивается в сообщении.

В сообщении также отмечается, что кризисная ситуация в ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в настоящий момент не преодолена.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на продажу на фондовой бирже 0,1%-ный пакет акций ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в июле этого года.