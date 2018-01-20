"Вот таких красавцев делают в Украине": в сети появились фото новых украинских вертолетов

В сети появились фотографии новых вертолетов SL-231 Scout украинского производства. Их обнародовали на странице «Сделано в Украине» в Facebook.

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«Вот таких красавцев делают на авиационном заводе в Киевской области. Два из них уже скоро отправятся заказчику. SL-231 Scout - украинский многоцелевой легкий вертолет от НТК «Горизонт», - говорится в сообщении.

Отметим, что вертолет разработан ООО КБ «Горизонт-12» в соответствии с международными стандартами АП-27 (FAR-27). Разработку вертолета начали в 2012 году. Первый прототип представили на IX Международном авиационно-космическом салоне Авиасвит-XXI в Киеве. Первый летный экземпляр собрали в 2014 году и испытали в январе 2015 года, пишет Zaxid.net.

Вертолет имеет одновинтовую схему с трилопасним несущим винтом. Рулевой винт двухлопастной. Беспустотная конструкция лопастей несущего винта обеспечивает лучшие механические свойства лопасти и позволяет избежать накопления влаги внутри лопастей, что открывает возможность эксплуатации SL-231 в странах с влажным климатом. Каркас вертолета - это клепаная конструкция из дюралюминиевого сплава.

На официальном сайте производителя указано, что эта модель вертолета стоит $195 тыс.

Напомним, в августе прошлого года компания «Мотор Сич» презентовала вертолет собственного производства, который разрабатывала в течение 10 лет. Вертолет будет иметь несколько модификаций, в частности для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов, оборонных целей, сельского хозяйства и пассажирских перевозок.

Также сообщалось, что ГК «Укроборонпром» представил новый украинский самолет Y1 «Дельфин», разработанный Одесским авиационным заводом. Он способен разгоняться до 385 км/ч и может без посадок преодолевать расстояния до 1320 км.