Новым президентом Toyota Motor Corp. избран внук ее основателя

Новым президентом крупнейшей в мире автомобилестроительной компании Toyota Motor Corp. избран сегодня внук ее основателя - 53-летний Акио Тойода. Такое решение принято на собрании акционеров корпорации, понесшей колоссальные потери в результате мирового экономического кризиса. Совещание состоялось в центре этой глобальной автомобильной империи - городе Тойота неподалеку от крупного японского промышленного центра Нагоя.

Toyota по итогам 2008 финансового года, который завершился 31 марта, понесла потери в размере 436,9 млрд иен - около 4,6 млрд долл. Это были самые большие убытки с 1937 г. - времени основания корпорации, которая сумела оттеснить американских автомобилестроителей с первого места в отрасли. Потери связаны с резким падением спроса на машины практически по всему миру.

Сейчас корпорация стремится восстановить свои позиции путем, в частности, агрессивного внедрения новых моделей. Так, огромной популярностью в Японии пользуется новая версия ее крайне экономичного гибридного бензиново-электрического автомобиля Prius, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Уходящий в отставку бывший президент Toyota Кацуаки Ватанабэ не входил в семью основателя компании. Однако ее руководство решило вернуться к обычаю выбирать руководителя из клана Тойода во имя возвращения к истокам и дальнейшего сплочения.