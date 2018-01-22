Россия и еще четыре страны могут повысить пошлину на колеса Пинчука в 7 раз

Евразийский экономический союз может повысить антидемпинговую пошлину на железнодорожные колеса украинского производителя «Интерпайп», украинского бизнесмена Виктора Пинчука, более чем в семь раз – до 34,22% с 4,75%.

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Такое предложение содержится в выводе Евразийской экономической комиссии, опубликованном на ее сайте.

Согласно документу, соответствующее антидемпинговое расследование было начато 22 февраля 2017 года по заявлению российских предприятий «Выксунский металлургический завод» и «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат».

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Евразийская экономическая комиссия (наднациональный орган управления Евразийского экономического союза России, Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии) приняла решение продлить действие антидемпинговой меры на обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные трубы и трубы общего назначения из Украины на 5 лет.

Справка УНИАН. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начала работу 2 февраля 2012 года. В настоящее время в ЕЭК входят представители пяти стран: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории стран ЕАЭС.

29 мая 2014 года был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Интерпайп» – международная вертикально интегрированная трубно-колесная группа компаний, которая входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб и является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет и электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь".