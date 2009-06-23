Kodak откажется от выпуска фотопленки

Один из мировых лидеров по выпуску фото- и видеотоваров - американская корпорация Eastman Kodak - до конца года прекратит производство фотопленки Kodachrome, которую компания производила в течение 74 лет. Об этом сообщает издание Telegraph.

Прекращение производства самой известной цветной пленки компания объясняет возрастающей популярностью цифровой фотографии. Прекратить производство было решено после того, как продажи пленки упали до 1% общих объемов продаж пленок.

В самих США на сегодняшний момент компании принадлежит лишь один сервисный центр, работающий с фотопленкой, сообщает Газета.Ru.

Eastman Kodak – компания с почти 130-летней историей, начинала своей бизнес с камеры-ящика собственной конструкции, рассчитанной на 48 негативов на стандартной роликовой катушке.