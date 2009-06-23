Intel будет производить микропроцессоры для Nokia

Компания Nokia будет использовать в своих мобильных устройствах микропроцессоры производства Intel, сообщает k2kapital cо ссылкой на Bloomberg.

О партнерстве компаний может быть объявлено уже сегодня. При этом, согласно мнению экспертов, Intel этот шаг может принести успех в области работы на мобильном рынке.

Можно отметить, что сейчас основную массу чипов для мобильных устройств поставляют компании Texas Instruments и Qualcomm, которые и станут конкурентами Intel.