Intel будет производить микропроцессоры для Nokia
13:32, 23 июня 2009Промышленность
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Для мобильных устройств
Компания Nokia будет использовать в своих мобильных устройствах микропроцессоры производства Intel, сообщает k2kapital cо ссылкой на Bloomberg.
О партнерстве компаний может быть объявлено уже сегодня. При этом, согласно мнению экспертов, Intel этот шаг может принести успех в области работы на мобильном рынке.
Можно отметить, что сейчас основную массу чипов для мобильных устройств поставляют компании Texas Instruments и Qualcomm, которые и станут конкурентами Intel.
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