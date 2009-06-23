IKEA останавливает расширение в России

Крупнейшая в мире розничная компания по торговле мебелью IKEA временно приостановит расширение сети своих магазинов в России в связи с бюрократическими барьерами, существующими на российском рынке,- заявил генеральный директор компании Андерс Доувиг в интервью шведской газете Dagens Industri. До этого ритейлер инвестировал $4 млрд в новые магазины в России.

«Мы являемся одним из крупнейших инвесторов в России, и этим радикальным решением мы хотим послать ясный сигнал российским властям и тем, кто принимает решения», - сказал Доувиг. «До тех пор, пока не появятся четкие признаки улучшения в огромной и часто непредсказуемой бюрократической системе, мы должны приостановить наши планы крупного расширения в России», сообщает Газета.Ру со ссылкой на Reuters