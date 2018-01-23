В России на время ЧМ-2018 хотят остановить работу предприятий (видео)

В Российской Федерации на время проведения Чемпионата мира по футболу хотят остановить работу предприятий, сообщает ТСН.ua.

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Отмечается, что соответствующее сообщение уже рассылает ФСБ.

"В документе вспоминают производства, связанные с использованием химических, биологических или радиоактивных веществ", - говорится в сообщении.

Российские силовики настаивают, что из соображений безопасности эти предприятия надо остановить почти на два месяца, на время самых матчей и подготовки к ним. Руководители заводов и фабрик уже ждут многомиллионные убытки.