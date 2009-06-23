В ОАО "Запорожкокс" произошло возгорание на газопроводе

На запорожском меткомбинате ОАО "Запорожкокс" произошло возгорание на газопроводе.

Информацию о происшествии сегодня УНИАН официально подтвердили в Запорожском теруправлении МЧС.

"Сообщение о пожаре в ОАО "Запорожскокс" поступило на "101" накануне, 22 июня, в 13.00. Возгорание произошло в газопроводе подачи обратного коксового газа, который перекачивался из цеха сероочистки на обогрев коксовых батарей диаметром 1400 мм и рабочим давлением 6 атмосфер", - сообщили в МЧС, отметив, что данный газопровод находится на высоте около 5 метров и стоит на металлических порах, что существенно усложнило работу пожарных.

Для тушения огня были направлены 13 единиц техники и 52 пожарных, которые в 14-50 ликвидировали пожар.

По официальным данным, никто из сотрудников предприятия и работавших на месте происшествия спасателей не пострадал.

Причины случившегося и размер ущерба, причиненного пожаром, пока не установлены.

Справка УНИАН. Запорожский коксохимический завод – предприятие, осуществляющее полный комплекс переработки угля, выжигания кокса, улавливания и производства химический продуктов коксования. Основная продукция ОАО "Запорожкокс" – доменный кокс. Кроме того, завод выпускает пековый кокс, бензины, сульфат аммония, бензол и т.п.

41,808% акций "Запорожкокса" принадлежат металлургическому комбинату "Запорожсталь", 24,99% – компании "MetalUkr Holding Ltd", 15,3% – обществу с ограниченной ответственностью "Оmni international ventures Ltd", 10,71% – компании "Jassen Enterprises Corp." (Британские Виргинские острова).