Председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома" избран ректор КПИ

Председателем наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" избран ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт им. И. Сикорского" Михаил Згуровский.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Заместителем председателя был избран генерал-лейтенанта Ярослав Скалько, экс-главнокомандующий Военно-воздушными силами Украины.

"Вместе с тем наблюдательный совет призвал Кабинет министров Украины как можно скорее назначить еще двух членов наблюдательного совета, которые должны быть иностранными специалистами мирового уровня с международным военным и управленческим опытом. При этом один из этих иностранных специалистов должен занять должность второго заместителя председателя", - говорится в сообщении.

Также наблюдательный совет заслушал и одобрил отчет генерального директора Романа Романова за текущий период и поблагодарила за высокий уровень организации проделанной работы и достигнутые результаты.

Как сообщал УНИАН, в "Укроборонпроме" 31 октября 2017 года заявили, что Николаевский судостроительный завод остановил работу из-за отсутствия решения Кабинета министров относительно ракетного крейсера проекта 1164 (серия советских ракетных крейсеров).

«На сегодняшний день арестованы счета предприятия, а задолженность по заработной плате составляет более 58 млн грн. Эти долги накопились из-за прекращения в феврале 2015 возмещения расходов предприятию на содержание крейсера», - сообщили в "Укроборонпроме".

В концерне отметили, что на рассмотрение Кабинета министров направлен проект распоряжения, которым предусматривается возмещение предприятию затрат на содержание крейсера, что позволило бы погасить задолженность по заработной плате.

Правительство 13 декабря поручило руководству государственного концерна «Укроборонпром» погасить задолженность по выплате заработных плат работникам Николаевского судостроительного завода до 25 декабря.

27 декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит президенту Петру Порошенко представление об увольнении Романова в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода.