Промпроизводство в Украине за год сократилось на 0,1%

Спад промышленного производства в Украине в январе-декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 0,1%, после роста показателя на 2,8% в 2016 году.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, при этом в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года рост промпроизводства, скорректированный на эффект календарных дней, составил 0,4% (не скорректированный индекс составил минус 0,5%).

По сравнению с предыдущим месяцем, ноябрем 2017 года, в декабре промпроизводство выросло на 1,9% по сезонно скорректированным данным и на 1% по не скорректированным.

По информации Госстата, спад в 2017 году по сравнению с 2016 годом в добывающей промышленности и разработке карьеров составил 5,8%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, в перерабатывающей промышленности рост составил 4%.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в январе-декабре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составил 2,8%, после падения показателя 4 года подряд – в 2012 - 2015 годах. В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%.