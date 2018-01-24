Киевский бронетанковый завод за год получил полмиллиарда дохода

"Киевский бронетанковый завод", входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром", по итогам 2017 года получил 503 млн грн чистого дохода от реализации продукции и полностью выполнил государственный оборонный заказ.

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Как сообщили в пресс-службе концерна, из цехов "Киевского бронетанкового завода" в 2017 году вышло более 100 единиц новых, модернизированных и восстановленных единиц бронетехники и другого вооружения.

"Киевский бронетанковый завод", входящий в состав "Укроборонпрома", завершил 2017 год полным выполнением государственного оборонного заказа, в соответствии с которым украинское войско получило новые БТР-3ДА, отремонтированные танки Т-72, а также другую бронетехнику. Эта и другая деятельность завода позволила получить 503 миллиона гривень чистого дохода от реализации продукции. Это позволило уплатить в бюджеты всех уровней за 2017 год больше 80 миллионов гривень налогов и сборов. Для сравнения, в 2014 году чистый доход от реализации продукции составил около 287 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, чтотакого темпа работ удалось достичь благодаря организации нового современного сборочно-сварочного производства.

"Благодаря этому завод получил возможность принципиально, в разы нарастить темпы производства, сократить расходы и заложить новый технологический потенциал предприятия. В течение года "Киевский бронетанковый завод" выполнил работы по восстановлению основных боевых танков Т-72АВ, оснащенных навесной динамической защитой "Контакт", расположенной по образцу Т-64БВ. Такое размещение динамической защиты имеет значительно большую эффективность по сравнению со стандартным размещением на Т-72", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.