Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали (инфографика)

Украинские металлурги по итогам 2017 года сократили производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом - до 22,7 млн тонн, опустившись при этом с 10-го на 12-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно отчету ассоциации за 2017 год, лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 831,7 млн тонн (рост по сравнению с 2016 годом на 5,7%). Далее следуют: Япония (104,7 млн тонн, -0,1%), Индия (101,4 млн тонн, +6,2%), США (81,6 млн тонн, +4%), Россия (71,3 млн тонн, +1,3%), Южная Корея (71,1 млн тонн, +3,7%), Германия (43,6 млн тонн, +3,5%), Турция (37,5 млн тонн, +13,1%), Бразилия (34,4 млн тонн, +9,9%), Италия (24 млн тонн, +2,9%), Тайвань (23,2 млн тонн, +6,8%).

В 2017 году по сравнению с 2016 годом 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 5,5% - до 1,675 млрд тонн.

Также сообщается, что Украина в декабре прошлого года поднялась на 10-е место в рейтинге производителей стали с показателем 2,1 млн тонн. При этом, по сравнению с декабрем 2016 года, производство стали в стране в декабре 2017 года увеличилось на 2,4%.

Согласно отчету, по итогам декабря 2017 года позиции лидера также удерживал Китай с показателем 67 млн тонн (рост на 1,8% к декабрю 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Индия (8,8 млн тонн, +4,9%), Япония (8,7 млн тонн, +0,1%), США (6,8 млн тонн, +4,4%), Южная Корея (6,1 млн тонн, +4,5%), Россия (5,9 млн тонн, -4,2%), Германия (3,6 млн тонн, +11,5%), Турция (3,3 млн тонн, +15,1%), Бразилия (2,8 млн тонн, +19,2%).

В целом в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2016 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 3,9% - до 138 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2016 года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.