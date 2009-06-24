Парламент урегулирует вопросы промышленной безопасности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О промышленной безопасности»

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 377 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом регламентируются отношения в сфере промышленной безопасности. В нем содержатся определения терминологии, а также распределение полномочий относительно государственного надзора и экспертной деятельности в сфере промышленной безопасности.

В нем предусматривается, что по официальным обращениям юридических и физических лиц о нарушении субъектом ведения хозяйства требований законодательство по промышленной безопасности, приведших к росту травматизма или аварийности выше среднестатистических показателей, а также возникновения чрезвычайной ситуации или наступления несчастного случая со смертельным исходом центральным органом исполнительной власти по промышленной безопасности может вводиться особый режим организации государственного надзора, который предусматривает осуществление комплекса внеплановых проверок для оперативного реагирования на аварии, несчастные случаи на производстве, в том числе со смертельными исходами, и предотвращение их дальнейшего возникновения.

В законопроекте также предусмотрено, что основаниями для запрещения, остановки, прекращения, ограничения деятельности в сфере промышленной безопасности является:

выявление нарушений требований нормативно-правовых актов по промышленной безопасности, угрожающих жизни и здоровью работников;

смертельный несчастный случай на производстве;

отсутствие разрешительных документов на проведение работ или использование оборудования повышенной опасности на опасном производственном объекте;

несоответствие фактического состояния опасного производственного объекта условиям разрешения;

невыполнение в установленный срок предписаний, распоряжений или других предписывающих документов специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по промышленной безопасности.

Данным законопроектом предусмотрено, что за нарушение законодательства о промышленной безопасности, невыполнение предписаний, распоряжений или других предписывающих документов должностных лиц специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по промышленной безопасности, юридические и физические лица (субъекты ведения хозяйства, осуществляющие деятельность в сфере промышленной безопасности) привлекаются этим органом к уплате штрафа в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины.

Средства от применения штрафных санкций к юридическим или физическим лицам, определенным этой статьей, засчитываются в Государственный бюджет Украины.