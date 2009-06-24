Производственные мощности метпредприятий загружены на 58,8%

Загрузка производственных мощностей украинских металлургических предприятий по состоянию на 17 июня т.г. составляла 58,8%.

Об этом сообщил директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир ВЛАСЮК в ходе совещания по вопросам горно-металлургического комплекса, состоявшемся в Министерстве промышленной политики Украины 22 июня, сообщается в переданном УНИАН пресс-релизе Минпромполитики.

По словам В.ВЛАСЮКА, низкий уровень загрузки метпредприятий и низкие цены на металлопродукцию на мировых рынках привели к минимальной рентабельности украинских метпредприятий и к росту их кредиторской задолженности.

Вместе с тем, отмечается в пресс-релизе, В.ВЛАСЮК отметил, что уровень загрузки отечественных метпредприятий по сравнению с другими странами не самый низкий. Так, по данным «Укрпромвнешэкспертизы», в США загрузка метпредприятий составляет всего 40%.

По мнению В.ВЛАСЮКА, основными проблемами украинских металлургов сегодня являются низкий спрос, из-за которого они вынуждены снижать цены на свою продукцию, и высокая себестоимость производства металлопроката.

В ходе совещания министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ отметил, что в условиях кризиса одним из важнейших остается вопрос предоставления предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК) государственной поддержки. Вместе с тем, по словам министра, договоренности, достигнутые между правительством и металлургами, не всегда выполняются предприятиями, прежде всего это касается непревышения внутренних цен на металлопродукцию над экспортными.

Как отмечается в пресс-релизе, по итогам совещания была достигнута договоренность о том, что в ближайшее время металлургические предприятия проведут ряд мероприятий по урегулированию внутренних цен на металлопродукцию по отношению к экспортным.

По данным Минпромполитики, в совещании приняли участие заместитель министра экономики Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО, представители ЗАО «Смарт-групп», корпорации «Индустриальный союз Донбасса», ООО «Евраз Групп», корпорации «Интерпайп», ОАО «ММК им. Ильича», ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ЗАО «Донецксталь – МЗ», а также представители ЦК профсоюза металлургов и горняков.