Кабмин будет продлевать мораторий на повышение тарифов для ГМК и химпрома

Правительство планирует поквартально продлевать мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и перевозку грузов для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности и продлевать действие нулевой целевой надбавки на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ.

При этом он отметил, что представители промышленных предприятий в свою очередь обещают, что на внутреннем рынке цены на их продукцию не будут превышать цену для экспорта, причем без действия соответствующего меморандума.

Он отметил, что 22 июня на совещании с представителями предприятий ГМК и химпрома такое обещание было получено.

«Согласились и пообещали (руководители предприятий – УНИАН), что они будут в полной мере придерживаться этого пункта меморандума (о непревышении цен на продукцию - УНИАН). И они единогласно говорили о том, что необходимо продлить действие постановления 925, которое предусматривает неповышение цены на электроэнергию, на тарифы на перевозку металлопродукции», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля т.г. Кабинет министров Украины продлил до 1 июля 2009 года мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и химической промышленности и принял решение о продлении срока действия нормы, согласно которой устанавливается нулевая целевая надбавка на газ для предприятий ГМК и химпрома.

Таким образом продлевалось действие норм постановления №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе».