Кабмин продлил ограничения на повышение тарифов для химпрома и ГМК

Правительство продлило на третий квартал действие ограничений на повышение тарифов на электроэнергию и перевозку грузов и продлило действие нулевой целевой надбавки на газ для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ на брифинге заявил, что правительство планирует поквартально продлевать мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и перевозку грузов для предприятий ГМК и химпрома и продлевать действие нулевой целевой надбавки на газ.

При этом он отметил, что представители промышленных предприятий в свою очередь обещают, что на внутреннем рынке цены на их продукцию не будут превышать цену для экспорта, причем без действия соответствующего меморандума.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля т.г. Кабинет министров Украины продлил до 1 июля 2009 года мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и химической промышленности и принял решение о продлении срока действия нормы, согласно которой устанавливается нулевая целевая надбавка на газ для предприятий ГМК и химпрома.

Таким образом продлевалось действие норм постановления №925 от 14 октября 2008 года «О первоочередных мерах по стабилизации ситуации, которая складывается в горно-металлургическом и химическом комплексе».