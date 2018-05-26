Кризис загоняет промпроизводство в критический убыток?..

Госкомстат на днях обнародовал информацию о функционировании украинской экономики за январь-апрель и май текущего года. И хотя существенная часть официальной статистики, несмотря на критику Президента, народных депутатов, экономических экспертов, остается закрытой, цифры дают представление о процессах в экономике страны.

Как пополняем бюджет

Обзор экономической статистики посвятим анализу финансовых результатов деятельности предприятий за январь–апрель, т.к. за май подается картина только объема промпроизводства.

Так, по данным, приведенным в экспресс-выпуске Госкомстата (№128 от 15.06.2009 г.) финансовый результат предприятий от обычной деятельности до налогообложения за январь-апрель 2009 г. составлял 8757,9 млн. грн. и сравнительно с соответствующим периодом 2008 г. уменьшился на 77,6%. Речь идет не только о сокращении прибыли от обычной деятельности предприятий, которые ее получили (у таких предприятий прибыль составляла 46905,9 млн. грн.), но и об увеличении объемов убытков предприятий, которые получили отрицательный результат (убыток достигает 38148 млн. грн.). В госбюджете на 2009 год запланировано мобилизовать от налога на прибыль 41936,1 млн. грн., а в 2008 году планировалось собрать 42148,5 млн. грн.

Эта информация о масштабах ухудшения финансовых результатов деятельности украинских предприятий дает возможность оценить реалистичность запланированных поступлений в госбюджет от налога на прибыль. Верит ли кто-нибудь, что мобилизовать поступлений от налога на прибыль в госбюджет можно почти столько же, сколько и в прошлом году, если общий финансовый результат от обычной деятельности украинских предприятий сократился на 77,6%? Я тоже в это не верю...

Как обстоят дела в отраслях

Еще больший интерес вызывают данные о том, в каких сферах экономики формировался позитивный финансовый результат и за счет каких предприятий налоговая имеет возможность выполнять плановые показатели поступлений в госбюджет.

Основная сумма позитивного финансового результата сформирована за счет промпредприятий - 14686,6 млн. грн., предприятий транспорта и связи – 6388,9 млн. грн., финансовой деятельности – 8444,9 млн. грн., операций с недвижимым имуществом, за счет аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям – 8929,8 млн. грн., оптовой торговли и посредничества в оптовой торговле – 5571,6 млн. грн., торговли автомобилями и мотоциклами, их технического обслуживания и ремонта – 993,3 млн. грн., розничной торговли и ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования – 709,8 млн. грн.

Как видим, позитивный финансовый результат в оптовой торговле и посредничестве в оптовой торговле почти в восемь раз больше, чем в розничной торговле. Это, скорее всего, указывает на целевое выведение прибыли на предприятия оптовой торговли в условиях административного ограничения торговой надбавки для предприятий розничной торговли.

Анализируя данные о финансовых результатах предприятий, также стоит обратить внимание на то, что предприятия, которые предоставляют коммунальные и индивидуальные услуги, а также осуществляют коммерческую деятельность в сфере культуры и спорта в целом формируют отрицательный финансовый результат в размере 954,7 млн. грн., и это при том, что общий позитивный финансовый результат предприятий, которые получили прибыль, составляет 201,8 млн. грн., а предприятия, которые имеют отрицательные результаты, наработали на 1156,5 млн. грн. убытков. То есть, можно говорить о чрезвычайной убыточности деятельности предприятий, которые предоставляют коммунальные услуги. Хотя понятно, что причина этого не только в несоответствии коммунальных тарифов реальным затратам, связанным с предоставлением этих услуг, но и в нереформировании этой отрасли, что предопределяет неэффективное использование ресурсов и просто разворовывание.

О финрезультатах

Отдельный интерес представляет анализ финансового результата промпредприятий.

Так, при общей сумме позитивного финансового результата промышленных предприятий 14686,6 млн. грн. общая сумма убытков предприятий, которые имеют негативный финансовый результат, достигает 14456 млн. грн., то есть общий позитивный результат составляет лишь 230,6 млн. грн. Он сформирован за счет предприятий добывающей промышленности – 3107,5 млн. грн., перерабатывающей промышленности – 8198,7 млн. грн., производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 3380,4 млн. грн. Интересно, что формально производство и распределение электроэнергии, газа и воды является прибыльным, хотя реально эти виды деятельности чрезвычайно убыточны и предприятия этой отрасли имеют огромную просроченную кредиторскую и дебиторскую задолженность. Такое несоответствие формальных показателей и реальности связано с действующей системой отображения доходов предприятий методом первого события. То есть, независимо от того, оплатили ли потребители предоставленную электроэнергию, газ и воду, предприятия обязаны отобразить в своих доходах размер предоставленных услуг да еще и уплатить налог на прибыль, а также НДС. Понятно, что теоретически правильный метод начисления доходов, в условиях нереформированной системы отношений в коммунальной сфере, еще больше искажает информацию о реальном финансовом состоянии этих предприятий и загоняет их в тупик, при этом не создаются условия для развития и привлечения инвестиций.

Несмотря на то, что общий финансовый результат перерабатывающей промышленности является отрицательным и составляет 2532,8 млн. грн., основная часть прибылей в переработке является результатом позитивной финансовой деятельности предприятий по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 3651,1 млн. грн., машиностроения – 2041,4 млн. грн., металлургического производства и производства готовых металлических изделий – 696,8 млн. грн. (хотя у предприятий этой отрасли общий финансовый результат является отрицательным и составляет 3906,8 млн. грн.), химической и нефтехимической промышленности – 442,0 млн. грн. (но и эти предприятия в целом формируют негативный финансовый результат в размере 1197,2 млн. грн.).

И так, какой вывод можно сделать из информации Госкомстата относительно финансовых результатов деятельности предприятий за январь-апрель?

Убыточность украинских предприятий продолжает расти, следовательно, может ухудшиться ситуации с платежной дисциплиной, будет расти просроченная дебиторская и кредиторская задолженность предприятий, в том числе перед банками. Обеспечить реальную прибыльность в ближайшие месяцы смогут лишь предприятия, которые заняты в сфере производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, оптовой торговли, транспорта и связи и которые осуществляют операции с недвижимостью, арендой, инжинирингом, предоставляют услуги предпринимателям. Также хорошие финансовые показатели будет иметь та часть финансовых учреждений (в том числе банки) и отдельные предприятия машиностроения, которые имеют долгосрочные контракты на поставку продукции с иностранными финансово платежеспособными корпорациями.

Борис Кушнирук (для УНИАН)