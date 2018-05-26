Cпрос на цифровую видеотехнику сократился более чем вдвое…

Обзор ранка цифровой техники Украины за первый квартал 2009 года Холдинга Unitrade Group.

Продажи цифровых видеокамер в Украине в первом квартале 2009г.

Итоги продаж цифровых видеокамер в первом квартале 2009 г. подтвердили тенденцию общего падения потребительского спроса на цифровую технику в условиях кризиса, а также переход потребителей на бюджетный сегмент. Параллельно с этим был отмечен стремительный рост рыночной доли видеокамер, использующих Flash-память.

Так, за первые три месяца 2009 г. украинцы приобрели около 20 тысяч видеокамер на сумму 7,4 млн. долл. Аналогичный период 2008 г. – 57 тысяч устройств на 27,3 млн. долл.

Средняя себестоимость цифровых видеокамер снизилась на 22,6% и составила по итогам первого квартала 2009 г. 370 долл. (первый квартал 2008 г. – 478 долл. США).

Производители

Рынок цифровых видеокамер традиционно делят пять вендоров, результаты их деятельности в первом квартале 2009 г.: Sony - 41% (первый квартал 2008 г. - 48%), Panasonic - 21% (18%), JVC - 11% (11%), Canon - 14% (13%), Samsung - 13% (10%). Совокупная доля прочих производителей крайне мала и в рассмотрение не бралась.

Ценовые сегменты

Значительно увеличился интерес потребителей в пользу бюджетных моделей. Доля нижнего ценового сегмента (себестоимость до 400 долл.) выросла до 70% (первый квартал 2008 г. - 39%). Средний ценовой сегмент (400 – 600 долл.) уменьшился до 18% (42%). Доля верхнего ценового сегмента (от 600 долл. США) также уменьшилась до 12% (19%).

Форматы

Если в первом квартале 2008 г. продажи пленочных miniDV камер преобладали (35%) над всеми остальными типами, то в исследуемом периоде на первое место выходят HDD видеокамеры (miniDV-19%, DVD-24%, HDD-43%). В 2009 г. рынок стали стремительно завоевывать устройства использующие Flash-память, на них пришлось около 14% рынка (1% - первый квартал 2008 г.), следует ожидать и дальнейшего роста их рыночной доли.

Прогноз

В 2009 г. на рынке Украины будет реализовано конечным потребителям около 95 тысяч цифровых видеокамер, что в денежном выражении составит 37 млн. долл.

*** Холдинг Unitrade Group работает на украинском рынке информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с 1994 г. В структуру холдинга входят розничные бренды Unitrade, City.com, melofon, СамоБыт, оптовая компания Udicom, компания по развитию коммерческой недвижимости и сервисная компания Service Master, холдингу принадлежит торговая марка Ixtone. Президент Unitrade Group – Владимир Колодюк.