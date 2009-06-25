С 1 июля в Украине запрещена продажа "серых" мобильных

С 1 июля 2009 года в Украине запрещена продажа мобильных телефонов, международные идентификационные коды IMEI которых отсутствуют в обобщенной базе данных автоматизированной информационной системы учета мобильных терминалов на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе „Украинского государственного центра радиочастот” (УГЦР).

Согласно сообщению пресс-службы, «начиная с 1 июля т.г., как это определено действующим законодательством, реализация мобильных телефонов, коды IMEI которых отсутствуют в обобщенной базе данных, которая ведется УГЦР, запрещена».

Как известно, обобщенная база кодов IMEI мобильных телефонов создана с целью обеспечения государственного регулирования ввоза радиоэлектронных средств на территорию Украины и их реализации. По данным УГЦР, основными задачами такого регулирования являются «защита украинского рынка от некачественных и неразрешенных к применению» в Украине мобильных телефонов, а также «защита прав потребителей» как мобильных телефонов, так и услуг мобильной связи. В то же время, как считают в УГЦР, предусмотренные законодательством процедуры ввоза из-за границы и реализации мобильных телефонов «позволят поднять эффективность борьбы с их незаконным ввозом из-за границы и реализацией», а также «обеспечить значительные дополнительные поступления в государственный бюджет».

Как отмечается в сообщении, дле ведения реестра заявлений субъектов рынка и реестра кодов IMEI в УГЦР введена в промышленную эксплуатацию информационная система учета мобильных терминалов. Одним из назначений этой системы является обеспечение покупателю возможности проверить законность происхождения на рынке Украины того мобильного телефона, который он собирается купить. Это осуществляется путем проверки наличия в обобщенной базе IMEI кода этого телефона.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Решением Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) от 05.02.2009 № 1339 „Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств” установлены требования к пунктам реализации мобильных телефонов: в каждом пункте реализации терминалов должна быть обеспечена возможность проверки наличия в обобщенной базе данных кодов IMEI приобретаемых мобильных терминалов; пункт реализации должен быть оборудован компьютерной или другой техникой с доступом к сети Интернет; в каждом пункте реализации в присутствии покупателя должна быть обеспечена возможность проверки исправности и выполнения всех заявленных производителем функций терминала, который покупается. Согласно решению НКРС, возможность проверки должна быть предоставлена в каждом пункте реализации после 30 июня 2009 года.

Кроме того, решением НКРС предусмотрено, что, начиная с 31 июля т.г., операторы мобильной связи будут осуществлять подключение лишь тех новых телефонов, коды IMEI которых зарегистрированы в обобщенной базе данных УГЦР.

Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие „Украинский государственный центр радиочастот” (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).