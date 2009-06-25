Тимошенко: гривня укрепилась благодаря металлургии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что укрепление гривни, которое наблюдается в последние месяцы, связано с увеличением объемов производства на предприятиях металлургической промышленности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом Львовской области.

«Гривня начала понемногу укрепляться, и она начала укрепляться потому, что металлургическая отрасль уже второй месяц демонстрирует увеличение объемов производства», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что падение производства в металлургической отрасли ранее привело к ослаблению гривни.

Как сообщал УНИАН, 10 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что прогнозирует укрепление курса гривни. По ее словам, укреплению гривни будет способствовать решение Международного валютного фонда (МВФ) об увеличении суммы траншей финансовой помощи, которая выделяется Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в результате первого пересмотра программы сотрудничества Украины и МВФ было принято решение о выделении в июне-июле траншей в сумме 3,2 млрд. долл., в ноябре текущего года – 3,8 млрд. долл. (согласно первому варианту заключенного соглашения Украина должна была получить в августе 1,1 млрд. долл., в ноябре 3 млрд. долл. – УНИАН).

По словам премьера, часть выделенных МВФ средств будет зачислена в международные валютные резервы Национального банка Украины, что, собственно, и станет главным фактором укрепления гривни.

Справка УНИАН. По данным Нацбанка на 19 июня т.г., курс гривни относительно доллара США по сравнению с началом июня практически не изменился – на наличном рынке по продаже долларов США состоялось его укрепление на 0,06% – до 7,661 грн./долл. США, на межбанковском рынке – снижение на 0,04%, до 7,639 грн./долл. США. Укрепление официального курса гривни к доллару США с начала месяца составило 0,02% – до 7,6174 грн./долл. США. Относительно евро гривня девальвировала на 0,44% – до 10,60 грн./євро, а к российскому рублю – на 0,71%, до 2,45 грн./10 рублей.