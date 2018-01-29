Порошенко ввел в действие решение СНБО по засекреченным показателям оборонного заказа

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №16/2018 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы".

Читайте такжеГенерал США об украинском ВПК: Вы просите "Джавелины", а сами экспортируете танки?«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы (прилагается, секретно)», - говорится в документе, обнародованном на сайте главы государства.

Отмечается, что контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что информация о запланированных поставках на вооружение украинской армии новых противотанковых ракетных комплексов и беспилотников засекречена и не подлежит разглашению.