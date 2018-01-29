ОПЗ возобновляет производство аммиака и карбамида

Возобновить производство удобрений Одесскому припортовому заводу позволили поставки газа от частной "Всеукраинской Энерго Компании".

Крупнейшее химическое предприятие Украины - Одесский припортовый завод (ОПЗ) нашел нового поставщика газа – частную "Всеукраинскую Энерго Компанию" и запускает производство аммиака и карбамида. Об этом сообщил в соцсети Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

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"Сегодня начали запуск ОПЗ. Планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида", - написал он.

По словам Щурикова, "Всеукраинская Энерго Компания" выполнила свои обязательства по поставке газа и внесла предоплату.

"Основные обязательства давальца ("Всеукраинской Энерго Компании" - УНИАН) - единоразово обеспечить до 3 миллионов кубометров газа для запуска производства и ежемесячно до 60 миллионов кубометров газа как давальческого сырья", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ОПЗ после длившегося (с июля) простоя запустил в конце октября производство карбамида и работу терминала по перевалке аммиака, но приостановил функционирование в связи с поломкой насоса 1 ноября, и по состоянию на 20 ноября не был запущен в работу.

После длительной остановки ОПЗ работал в этом году в период с марта по 10 июля. Это стало возможным благодаря заключению сделки этого предприятия с частными газотрейдерами – компаниями "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые согласились поставлять газ на давальческих условиях, т.е. получая взамен готовую продукцию.

В конце декабря Щуриков заявил, что новый запуск завода планируется с 25 января по давальческому договору с "Всеукраинской Энерго Компанией".

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.