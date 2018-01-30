Технику Zelmer больше не будут продавать на украинском рынке

С 1 января компания BSH приняла решение вывести с украинского рынка технику под ТМ Zelmer.

Крупнейший европейский производитель бытовой техники - немецкий концерн BSH с 1 января 2018 года не будет поставлять на украинский рынок технику под ТМ Zelmer.

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Об этом сообщил генеральный директор компании БСХ Побутова техника (представительство BSH в Украине) Сергей Максимов, передает Liga.net.

"Решение сконцентрироваться на продаже техники под ТМ Bosch было принято в прошлом году. Компания не ликвидирует склад запчастей техники Zelmer, поэтому гарантийное обслуживание техники будет продолжаться", - сказал Максимов.

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) приобрел крупнейшего польского производителя мелкой бытовой техники Zelmer S.A. в 2013 году. Сумма сделки оценивалась экспертами в $187 млн. Zelmer удерживал сильные позиции в сегменте пылесосов, утюгов, комбайнов, фенов и т.д. В Украине компания входила в топ-5 лидеров на рынке мелкой бытовой техники.