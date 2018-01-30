Украина может увеличить добычу газа до почти 22 миллиардов кубов - профильная ассоциация

В 2017 году Украина увеличила добычу газа на 2,4%, добыв 20,5 млрд куб. м «голубого» топлива.

Украина в 2018 году по сравнению с показателем за 2017 год может увеличить добычу природного газа на 7% - до 21,9 млдр куб. м. Такой прогноз во время пресс-конференции озвучил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Читайте такжеУкраина хочет к 2035 году экспортировать 5 миллиардов кубов газа – Кистион

«В среднем мы можем прогнозировать, что в этом году добыча увеличится на 7%», - сказал он.

По данным ассоциации, в 2017 году Украина увеличила добычу газа на 2,4%, добыв 20,5 млрд куб. м «голубого» топлива.

Опимах также отметил, что основной прирост добычи обеспечила государственная компания «Укргазвыдобування», которая в прошлом году увеличила добычу на 4,4% - до 15,25 млрд куб. м.

«К сожалению, другая часть рынка, то есть частные компании, не смогли улучшить свои показатели и добыли 4,2 млрд куб. м, что на 0,4% меньше, чем их результат в 2016 году», - добавил он.

Опимах считает, что основными факторами роста добычи газа в этом году будут являться снижение ставок ренты и упрощение разрешительных процедур для получения земельных участков под бурение.

«Вместе с тем индустрия ожидает проведения прозрачных и открытых аукционов на новые участки, либерализацию оборота геологической информации, а также принятия новой редакции Кодекса о недрах, который будет учитывать европейские стандарты», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря прошлого года Верховная Рада снизила ставку ренты на добычу природного газа на новых скважинах в зависимости от их глубины с 29% до 12% (до 5 тыс. м) и с 14% до 6% (более 5 тыс. м). Новые ставки ренты вступили в силу с 1 января 2018 года.

Также с начала этого года действует норма закона о перечислении 5% ренты от добычи газа в местные бюджеты. Это должно увеличить заинтересованность местных органов власти в развитии и поддержки газодобычи в их регионах.

19 декабря парламент принял в первом чтении законопроект №3096, которым вносятся изменения в некоторые законодательные акты Украины с целью упрощения доступа нефтегазовым компаниям к земельным участкам для проведения разведки и добычи углеводородов.