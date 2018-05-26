Таможенный союз ЕвразЭС - плохой сигнал для Украины?..

Идея объединения стран, находящихся на периферии ЕС, в альтернативную организацию, которая выступала бы противовесом последней в геополитике и конкурентом в экономике, всегда была очень популярна среди высших российских чиновников и политиков. В разное время такими проектами были СНГ, ЕвразЭС и ЕЭП, но по разным причинам все они не были жизнеспособными. Однако сейчас у России появился реальный шанс создать серьезную экономическую организацию. Ради этого она даже готова отказаться от всего, что было достигнуто в рамках работы по вступлению в ВТО.

Благодаря финансовому кризису, который ослабил экономическую мощь и без того не успевших стать на ноги независимых государств СНГ, Россия активизировала усилия по организационно-правовому оформлению зоны своего влияния. При этом Кремль, похоже, даже не расстраивает то, что в этом процессе не участвует Украина. Российские чиновники не могут не понимать, что без нее ни один из их интеграционных проектов не сможет стать реальным экономическим противовесом ЕС, однако присутствие Украины среди учредителей любой организации существенно осложняет процесс ее формирования. Очевидно, в Москве резонно решили, что создавать подобный экономический союз надо со странами-единомышленниками, а уже позже приглашать в него других «соседей».

Подобных стран на данный момент оказалось только две – Казахстан и Беларусь. Базовой площадкой для создания нового экономического объединения, предусматривающего оформление таможенного союза (что является очень высоким уровнем интеграции), выступил реанимированный ЕвразЭС. В октябре 2007 года члены данной организации подписали соглашение о создании Таможенного союза, но на то время это вряд ли можно было считать достаточно важным событием, поскольку РФ довольно часто подписывает интеграционные соглашения, но потом не считает обязательным их выполнять. К слову, не всем известно, что в рамках СНГ де-юре создана зона свободной торговли, однако из-за нежелания Москвы соблюдать взятые на себя обязательства она де-факто не функционирует.

Однако, в июне текущего года стороны впервые продемонстрировали серьезность своих намерений. Россия, Беларусь и Казахстан договорились оформить таможенный союз уже к 1 января 2010 г. К этому времени они гармонизируют таможенное законодательство и ставки импортных налогов и сборов и перейдут на единый таможенный тариф. Стороны-участники создаваемого Таможенного союза объявили, что таможенные тарифы между тремя странами уже урегулированы на 100%, правда, по «особо чувствительным группам товаров» будет установлен переходный период сроком на три года. К 1 июля 2011 г. весь таможенный контроль будет вынесен на внешнюю границу союза, после чего внутренние границы будут отменены.

Наиболее резонансным решением стало задекларированное намерение трех стран прекратить индивидуальные переговоры в ВТО и совместно присоединиться к Всемирной торговой организации. Если Беларуси и Казахстану это решение на руку, то РФ фактически отказывается от всех наработок с ВТО, которых она достигла с 1995 года. Напомним, на момент отзыва заявки переговоры российской стороны были завершены на 95%. Москва согласовала наиболее сложные условия, в том числе доступа иностранных банков, однако теперь должна будет начать все заново.

Интеграция в ВТО в форме таможенного союза существенно замедлит сроки вступления в организацию всех стран. Руководство ВТО уже высказало свою позицию, что этот процесс будет длительным и сложным, поскольку еще не до конца осознает, как этот можно оформить юридически. Между тем, стоит обратить внимание, что раз РФ решила идти в ВТО в компании с другими странами, то переговоры можно будет начать только после окончательного формирования Таможенного союза, что, как было сказано, запланировано на июль 2011 г. К слову, прецедентов присоединения к торговой организации таможенных союзов еще не было.

Такая перспектива не нравится многим российским политикам и бизнесменам, поэтому они открыто выступают против подобной жертвы со стороны России. Ко всему прочему, вопреки договоренностям РФ, Беларусь и Казахстан сейчас активно проводят протекционистскую политику в отношении товаров будущих экономических союзников, что ставит под сомнение оперативные сроки оформления этого объединения. Однако, поскольку данную идею лично подержал премьер-министр РФ Владимир Путин, шансы на ее реализацию весьма высоки.

Решения РФ отказаться от всех наработок с ВТО ради создания таможенного союза с двумя небольшими странами с формирующейся экономикой и относительно узким рынком можно объяснить либо сознательным желанием Москвы пересмотреть условия и/или сроки присоединения к ВТО (что весьма вероятно), либо чрезмерной важностью для нее этой организации. В последнем случае на территории СНГ действительно может появиться мощное экономическое объединение, способное стать альтернативным экономическим центром в Европе.

Сложившаяся ситуация крайне неблагоприятна для Украины, которая оказывается между двумя очень влиятельными и поляризованными фигурантами. Оптимальным вариантом для нее в этой конфигурации была бы функция моста или перевалочного пункта между ЕС и формализированной зоной влияния РФ, через который проходили бы ключевые транзитные маршруты. Это не только укрепило бы геополитическое влияние страны, но и приносило бы существенные доходы в бюджет.

Однако, в реальности реализация этой идеи возможна только при обоюдном согласии ЕС и РФ на то, что Украина будет выступать нейтральной буферной зоной и отказе от попыток давления на нее с целью склонению к присоединению к той или иной организации. И если для объединенной Европы этот вариант не просто приемлемый, но и оптимальный (в свете явного нежелания принимать Киев в свои ряды), то РФ, вряд ли, откажется от своих притязаний на влияние на Украину.

В конечном результате, одна часть украинского руководства будет активно лоббировать интересы РФ и тянуть страну в Таможенный союз с РФ, другая, осознавая, что Киев не сможет самостоятельно долгое время сопротивляться подобным интеграционным попыткам, будет продолжать упрашивать ЕС принять Украину в эту организацию. Такая политика является наихудшим вариантом, однако до тех пор, пока в Украине не произойдет консолидация политических сил на основе национальных ценностей именно она будет доминирующим вектором.

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)