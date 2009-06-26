Гендиректор "Азовстали" возглавил Харцызский трубный

Генеральным директором ОАО «Харцызский трубный завод» (ХТЗ) избран гендиректор ОАО "Азовсталь" Дмитрий Лившиц.

Как сообщается в пресс-релизе Группы "Метинвест", переданном УНИАН, такое решение принято общим собранием акционеров завода 26 июня 2009 года.

До этого, с 21 мая 2009 года, по решению наблюдательного совета завода Д. Лившиц исполнял обязанности генерального директора ХТЗ.

В пресс-службе "Метинвеста" напоминают, что в 2005 году Д.Лившиц возглавил Группу предприятий ЕМЗ. С июля 2006 года по сегодняшний день он является генеральным директором ОАО "МК "Азовсталь", входящего в Группу "Метинвест".

«Назначение генеральным директором ХТЗ я воспринимаю как большую ответственность. У Харцызского трубного завода есть большой потенциал роста и много возможностей перспективного развития. Мы будем последовательно, шаг за шагом идти вперед в рамках стратегической программы предприятий Дивизиона стали и проката Группы "Метинвест», - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ОАО «ХТЗ» и ОАО «МК «Азовсталь» Д.Лившица.

«Я желаю Дмитрию Лившицу успехов в связи с его новым назначением, которое является продолжением процесса интеграции нашей цепи поставок, передачи технологии и бизнес-процессов "Азовстали". Это приведет к улучшению обслуживания наших клиентов и увеличит финансовую эффективность Группы "Метинвест», - цитирует пресс-служба директора Дивизиона стали и проката ООО «Метинвест Холдинг» Джека МАКЛАХЛАНА.

Справка УНИАН. ОАО «Харцызский трубный завод» — крупнейший в СНГ завод - производитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 478 до 1420 мм для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,6 млн. тонн труб в год. На Харцызском трубном заводе действует интегрированная Система управления качеством, соответствующая требованиям стандартов: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001. ХТЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горнометаллургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах. Объединение горнометаллургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках "Метинвеста" началось в 2007 году и завершится в 2009-м.

ООО «Метинвест Холдинг» - управляющая компания Группы "Метинвест".