Кабмин направил ходатайство президенту об увольнении главы "Укроборонпрома" Романова

Ранее Гройсман заявлял, что больше не намерен работать с действующим главой госконцерна в связи с его неспособностью обеспечить погашение задолженности по зарплате на предприятиях «Укроборонпрома».

Кабинет министров Украины направил ходатайство президенту Петру Порошенко об увольнении главы государственного оборонного концерна «Укроборнпром» Романа Романова. Читайте такжеГлава "Укроборонпрома" Романов "давно" написал заявление на увольнение – СМИ Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. «Я недавно заявил о том, что не буду работать с руководителем «Укроборонпрома» Романовым.... Сегодня я предлагаю принять решение правительства о направлении ходатайства президенту об увольнении главы «Укроборонпрома», - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Члены правительства единогласно поддержали направление ходатайства главе государства. Как сообщал УНИАН, 27 декабря прошлого года Гройсман заявил, что направит президенту Петру Порошенко представление об увольнении главы государственного концерна «Укроборонпром» Романа Романова в связи с невыполнением правительственного поручения о погашении задолженности по зарплатам перед работниками Николаевского судостроительного завода.

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