Премьер поддержал закон о детенизации рынка металлолома

Гройсман выступил в поддержку сразу нескольких промышленных инициатив.

Кабинет Министров Украины в рамках политики ускоренного экономического роста сформировал пакет из 35 законопроектов, призванных решить пять основных задач – по защите бизнеса, дерегуляции и улучшению делового климата, облегчению доступа к финансированию и государственным ресурсам, а также поощрению инноваций.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщает правительственный портал.

Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам промышленности Виктор Галасюк на своей странице в Фейсбуке, Гройсман выступил в поддержку сразу нескольких промышленных инициатив.

«Премьер Владимир Гройсман только что на заседании правительства выступил в поддержку наших с Олегом Ляшко промышленных инициатив: индустриальные парки (2554-р, 2555-д), валютная дерегуляция в интересах экспортеров (7365), детенизация рынка металлолома (7497)», - написал Галасюк.

Как сообщалось ранее, детенизация заготовки металлолома позволит вывести из тени до 20 млрд грн в год в сфере заготовки металлолома и будет приносить в государственный бюджет около 1 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно.

Согласно закону, будет отменено разделение металлолома на бытовой и промышленный, а с помощью отказа от обязательного требования о наличии перечня оборудования будут выведены из тени мелкие заготовители лома. Кроме того, будут устранены неэффективные средства регуляторных ограничений.