Ющенко позитивно оценивает результаты членства Украины в ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО позитивно оценивает результаты первого года членства Украины во Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Много вещей за эти 12 месяцев осуществлено качественных в том вопросе, который мы называем торговой политикой страны. И хочу отметить, что лучших изменений было больше, чем плохих. В конце концов мы пришли к тому, что кроме формального членства в ВТО, кроме урегулирования инструментов торговой политики, которые необходимо было создать после формального членства, мы получили на конец 2008 года хорошие обстоятельства, которые потом обеспечили - по сути, впервые за последние 6 лет - положительный торговый баланс», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что и в 2009 году также отмечается положительное сальдо внешнеторгового баланса по торговле товарами и услугами.

«Небольшое положительное сальдо, но я хочу вам напомнить, что в прошлом году у нас было 14 млрд. грн. отрицательное сальдо. А если брать сферу товаров, то у нас было 17 млрд. грн. отрицательного торгового баланса".

Сравнивая показатели прошлого года с показателями внешней торговли за 5 месяцев текущего года, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это можно назвать «хорошей победой».

Вместе с этим Президент отметил, что улучшившиеся показатели внешней торговли являются не только результатом членства Украины в ВТО. Это также результат отмены ряда законодательных норм и работы Нацбанка в сфере валютно-курсовой политики по стимулированию национальных экспортеров.

Справка УНИАН. 16 мая 2008 года вступил в силу ратифицированный Верховной Радой 10 апреля 2008 г. Протокол о присоединении Украины к Марракешскому Соглашению о создании Всемирной торговой организации, и Украина стала полноправным 152-м членом этой организации.