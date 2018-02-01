Кабмин ввел в набсовет "Укроборонпрома" экс-чиновника Министерства обороны США

Новый член набсовета госконцерна Энтони Тетер восемь лет работал директором оборонных научно-исследовательских проектов Министерства обороны США.

Кабинет министров Украины ввел в наблюдательный совет государственного оборонного концерна «Укроборонпром» экс-чиновника Министерства обороны США Энтони Тетера для обеспечения прозрачности работы концерна.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Проектом распоряжения предлагается включить в состав наблюдательного совета концерна Тетера Энтони Джона, экс-руководителя Агентства передовых оборонных исследовательских проектов. Хочу сказать, что он служил на должности директора оборонных научно-исследовательских проектов Министерства обороны Соединенных Штатов Америки восемь лет. Этот человек имеет статус доктора, бакалавра инженерной электротехники, степень магистра наук и доктора философии в области электротехники Стенфордского университета», - сказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя проект распоряжения.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Кабинет министров планирует увеличить состав наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", объединяющего главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, до 10-12 человек.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.